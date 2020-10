John Legend stracił dziecko. „Zawsze będziemy cię kochać”

John Legend i Chrissy Teigen są małżeństwem od 2013 roku. Para doczekała się już dwójki dzieci: 4-letniej Luny oraz młodszego o dwa lata Milesa. Na świat miał przyjść trzeci potomek muzyka, ale jego żona poinformowała właśnie w mediach społecznościowych o tym, że poroniła. „Jesteśmy zszokowani i odczuwamy głęboki ból, o którym się tylko słyszy. Taki rodzaj bólu, jakiego nigdy wcześniej nie odczuwaliśmy” – zaznaczyła Teigen na wstępie. Kobieta wyjaśniła, że w pewnym momencie zaczęła obficie krwawić i pomimo „podaniu dziecku potrzebnych płynów” oraz transfuzji krwi, nie udało się go uratować.

„Przejdziemy przez to”

Żona Johna Legenda zdradziła, że w przypadku poprzednich ciąż, razem z mężem dopiero po porodzie wybierali imię dla dziecka. Tym razem było inaczej i już po otrzymaniu radosnej informacji o tym, że spodziewają się kolejnego potomka, zaczęli nazywać go Jackiem. „Dla nas zawsze będzie Jackiem. Tak ciężko pracował, by być częścią naszej małej rodziny i będzie nią na zawsze” – podkreśliła modelka. Teigen zwróciła się również bezpośrednio do zmarłego syna. „Tak mi przykro, że kilku pierwszym chwilom twojego życia towarzyszyło tak wiele komplikacji, że nie mogliśmy dać ci domu, którego potrzebowałeś, by przetrwać. Zawsze będziemy cię kochać” – czytamy.