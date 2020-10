„Jakiś czas temu...”. Maffashion publikuje zdjęcia ze swojego baby shower

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, we wrześniu została mamą. Maffashion i jej partner Sebastian Fabijański co jakiś czas dzielą się wspólnymi zdjęciami z synem, a niedawno ujawnili, jak nazwali chłopca. Dotychczas opisywali fotografie z nim „BJF”, a dopiero później ujawnili, że syn to Bastian Jan Fabijański.

Baby shower Maffashion

Od urodzin syna minął miesiąc, a Maffashion podzieliła się z fanami zdjęciami z baby shower (to impreza organizowana jeszcze przed narodzinami dziecka, podczas której obdarowuje się przyszłą matkę prezentami), które zorganizowały dla niej koleżanki.

Jak pisała Maffashion: „Jakiś czas temu... Dziewczyny zorganizowały mi świetne popołudnie”. Maffashion, jeszcze w ciąży, na jednym ze zdjęć pozowała na tle wielkiego napisu „Bastek”.

Dziękuje moim ziomkom za tak wzruszającą niespodziankę, zorganizowanie tej bajkowej imprezy i za obecność – pisała na Instagramie.

Galeria:

Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański z synem