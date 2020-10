Trwa walka o uwolnienie jej spod kurateli ojca, Britney Spears publikuje zdjęcia. „Instagram vs rzeczywistość”

Przed sądem toczy się sprawa przeciwko ojcu Britney Spears, Jamiemu. Prawnik gwiazdy, Samuel Ingham, przekonuje, że 38-latka „nie podziela wizji swojej przyszłości, którą ma jej ojciec” . Piosenkarka nie godzi się na scenariusz, w którym „powraca do występów i pozostawia zarządzanie swoim majątkiem ojcu, jak o miało miejsce w przeszłości” .

Prawnik gwiazdy zapoczątkował w mediach społecznościowych ruch #FreeBritney. Fani artystki twierdzą, że jest ona przetrzymywana przez ojca wbrew swojej woli i apelują, by zamieszczała w mediach społecznościowych informacje o tym, w jakim jest stanie. W ostatnich dniach Britney nie szczędzi im materiałów. „Księżniczka popu” pokazała się m.in. w codziennym wydaniu – w kraciastej koszuli, okularach i bez makijażu.

Instagram kontra rzeczywistość! Chciałam Wam pokazać, jak naprawdę wyglądam na co dzień! – napisała pod zdjęciami.

„Czuję się niepewnie, gdy robią mi zdjęcia, kiedy nie jestem przygotowana. Dlatego zawsze wkładałam tyle wysiłku w swój wygląd… Ale wiecie, czasami miło jest nie starać tak bardzo i przełamać się” - tłumaczyła Britney, podkreślając, że wymaga to dużej siły. Przy okazji zdradziła, że w szkole wcale nie była cheerleaderką, ale sama grała w koszykówkę. Przyznała jednak, że jej drużyna kiepsko sobie radziła.

Britney Spears. Ubezwłasnowolniona gwiazda

James Spears na 12 lat został prawnym opiekunem swojej dorosłej córki, która z powodu problemów psychicznych nie potrafiła samodzielnie kierować swoim życiem. W roku 2019 na krótki czas musiał jednak zrezygnować z tej roli, prawdopodobnie z powodu własnych problemów ze zdrowiem. Teraz Britney zwróciła się do sądu z prośbą o powierzenie roli opiekuna innej osobie, a fani gwiazdy urządzili kampanię #FreeBritney. Uważają oni, iż Britney jest zbyt długo kontrolowana przez ojca i dzieje się to wbrew jej woli oraz interesom.

Menadżerka Britney Spears przejmie rolę ojca?

„Britney zdecydowanie sprzeciwia się powrotu do sytuacji, w której James będzie jej prawnym opiekunem” – podkreśla się w dokumencie przesłanym do Superior Court of California w Los Angeles. Zaznaczono, że do tej pory kuratela służyła artystce i „ocaliła ją przed załamaniem, wykorzystaniem oraz finansową ruiną”, a także „umożliwiła odzyskanie pozycji światowej sławy w branży rozrywkowej”. Po latach pozostawania pod wpływem ojca Britney Spears wyraziła jednak chęć, by to jej menadżerka, Jodi Montgomery zajęła się jej sprawami. Sprawami finansowymi miałby z kolei pokierować „wykwalifikowany powiernik korporacyjny”.