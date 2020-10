„Wolę wylogować się z rzeczywistości”. Żmuda Trzebiatowska pisze o wyroku TK i… reklamuje grę Cyberpunk 2077

„ Ostatnio wolę wylogować się̨ z rzeczywistości... Chce mi się krzyczeć, ale i czuję bezsilność, wiec mój krzyk jest jak z obrazu Muncha - niemy. Chciałabym się przenieść w czasie, zamknąć oczy i obudzić za kilka, kilkanaście lat... Może w 2077? ” – napisała na Instagramie aktorka, która w polskiej grze wcieliła się w postać Judy Alvares. „ Jeśli lubicie gry to zapewne czekacie na premierę „Cyberpunk 2077”? Dziś już mogę̨ oficjalnie potwierdzić, że zostałam głosem Judy Alvarez. Choć z tego powodu mogę się dziś cieszyć, że spełniło się kolejne moje zawodowe marzenie ” – dodała.

Samo mieszanie głośnej społecznej sprawy protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji z promocją gry może być odebrane jako kontrowersyjne. Takie połączenie może wydać się niewłaściwe również z innego powodu. Świat Cyberpunka 2077 to typowa dystopia. Night City, w którym rozgrywa się gra na pierwszy rzut oka może wydawać się dobrym miejscem do ucieczki. Gdy jednak przyjrzymy mu się bliżej, to okaże się, że to miejsce wypełnione skrajnymi nierównościami społecznymi, przemocą i ograniczeniem wolności nie tyle przez władze, co przez ogromne korporacje.

Cyberpunk 2077. Zaprezentowano polski dubbing

W miniony weekend oficjalnie zaprezentowano również pierwsze fragmenty polskiego dubbingu najnowszego dzieła twórców Wiedźmina. W poniższym materiale opublikowanym na kanale portalu tvgry.pl oprócz fragmentów gry w języku polskim (29. i 90. minuta) zaprezentowano również wywiad z Marta Żmudą Trzebiatowską, w którym aktorka zdradziła, że jest to jej pierwsza rola w jakiejkolwiek grze.

Cyberpunk 2077 trafi do sklepów 19 listopada. W polskiej wersji językowej w granego przez Keanu Reevesa Johnny’ego Silverhanda wcielił się Michał Żebrowski. Marta Żmuda Trzebiatowska będzie głosem Judy Alvarez, a jej maż Kamil Kula zagra męską wersję głównego bohatera – V.

