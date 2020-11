David Beckham też ogląda „Gambit królowej”. Zamieścił kadr z Marcinem Dorocińskim

Żeby serial o szachistce stał się hitem, potrzeba nie tylko dobrego scenariusza, świetnych aktorów i utalentowanych filmowców. Przyda się też odrobina szczęścia i odpowiednia promocja. Przychylne słówko szepnięte przez znanego na całym świecie celebrytę z pewnością zalicza się do tych ostatnich kategorii. David Beckham to w końcu znacznie więcej niż tylko model i były piłkarz. Dość powiedzieć, że na Instagramie obserwuje go blisko 65 milionów użytkowników.

To właśnie za pośrednictwem tej aplikacji Beckham postanowił podzielić się wrażeniami po obejrzeniu „Gambitu królowej”. Trendsetter dołączył też kilka kadrów z planu filmowego, co nie umknęło występującemu w serialu Marcinowi Dorocińskiemu. Polski aktor znalazł się bowiem na jednym z fotosów pokazanych przez Becksa. „Bend it like Beckham! David’owi też się podoba” - napisał na swoim Instagramie Dorociński.

„Gambit Królowej”. O czym jest serial?

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.

Twórcy i obsada serialu „Gambit królowej”

Reżyserem serialu i autorem jego scenariusza jest dwukrotnie nominowany do Oscara Scott Frank. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Scott Frank, William Horberg i Allan Scott, który jest również współtwórcą serialu. W „Gambicie królowej” grają Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Bill Camp oraz Marcin Dorociński.

