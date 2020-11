Magazyn „People” wskazał najseksowniejszego mężczyznę świata. „To fajne uczucie”

Informacja o wyróżnieniu dla 33-letniego aktora została podana w trakcie programu Jimmy Kimmel Live! na antenie ABC. Jak na show Kimmela przystało, wszystko miało odpowiednią oprawę – nowy najseksowniejszy mężczyzna na świecie pojawił się ubrany w żółty strój ochronny i dopiero po zdjęciu przez niego nakrycia głowy widzowie dowiedzieli się, do kogo trafił tytuł przyznawany przez magazyn „People” .

People: Michael B. Jordan najseksowniejszym żyjącym mężczyzną

W rozmowie zamieszczonej przez redakcję Michael B. Jordan stwierdził, że okrzyknięcie go najseksowniejszym żyjącym mężczyzną to „fajne uczucie” , ale też wyraz pewnej przekory. – Wiesz, każdy zawsze żartował: „Mike, to jedyna nagroda, której prawdopodobnie nie dostaniesz” – mówił. – A to dobry klub, do którego warto dołączyć – dodał. W poprzednich latach tytuł otrzymywali: John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum i David Beckham.

Kim jest Michael B. Jordan?

Michael B. Jordan znany jest z występów w filmach takich jak „Tylko sprawiedliwość” (Just Mercy – red.), „Czarna Pantera” , „Creed II” czy „Fantastyczna Czwórka” . Ma 33 lata i, co powinno ucieszyć fanki, nadal jest singlem. Interesuje się szybkimi samochodami i grami wideo. Poza występami w filmach prowadzi firmę producencką oraz działa w ruchu Balck Lives Matter.

Michael B. Jordan – zdjęcia

Zobaczcie zdjęcia, którymi najseksowniejszy mężczyzna 2020 roku chwali się na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 15 mln internautów.

Michael B. Jordan na okładce „People”



