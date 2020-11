Samantha Fox wspomina lata 80. „Miałam biust ubezpieczony na 1 mln funtów”

Szczyt kariery Samanthy Fox przypadał na lata 80. Brytyjka zdobyła ogromną popularność jako modelka topless, a jeden z tabloidów – The Sun, zatrudnił ją nawet na stałe jako „dziewczynę ze strony 3” . Brukowiec w latach 1984-86 drukował regularnie zdjęcia roznegliżowanej modelki.

W drugiej połowie lat 80. Samantha Fox poszła o krok dalej i rozpoczęła karierę na estradzie. W 1986 roku listy przebojów podbił jej hit „Touch Me (I Want Your Body)”. W ślad za nim poszły kolejne przeboje – „Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)” czy „Nothing's Gonna Stop Me Now”.

Samantha Fox ubezpieczyła piersi

W rozmowie z „The Sun” , na którego łamach gościła przez lata, Samantha Fox wspominała szalony okres, gdy była u szczytu kariery. – Pewnego wieczoru na koncercie było około 10 tys. nastoletnich chłopców, którzy tak mocno dobijali się do okien, że włamali się (do hotelu – red.). Musiałam uciekać z ochroniarzami helikopterem z dachu – relacjonowała gwiazda. Przyznała, że menadżer namówił ją... by ubezpieczyła jeden ze swoich głównych atrybutów – piersi. – Każda została ubezpieczona na 500 tys. funtów. Mój agent powiedział: Jeśli Betty Grable może ubezpieczyć swoje nogi, to Ty możesz ubezpieczyć swoje piersi – tłumaczyła.

Była modelka przyczyn swojej ogromnej popularności upatruje nie tylko w tym, że mogła poszczycić się świetną figurą. – Sądzę, że wielu ludzi lubiło mnie za to, że gdy usłyszeli, co mówię, zdawali sobie sprawę, że jestem po prostu dziewczyną pracującą, która dobrze sobie poradziła – wspominała Samantha Fox.

