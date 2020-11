George Clooney rozdał 14 mln dolarów. „Dlaczego mam czekać, aż potrąci mnie autobus”

Redakcja „GQ” ogłosiła George'a Clooneya jedną z Ikon Roku. Z tej okazji w grudniowo-styczniowym wydaniu magazynu ukaże się obszerna rozmowa z aktorem. Na razie światło dzienne ujrzały fragmenty wywiadu, które omawia stacja CNN.

Ile George Clooney zarobił na „Grawitacji”?

Clooney wrócił w rozmowie do czasów jego występu u boku Sandry Bullock w hicie „Grawitacja” z 2013 roku. Jak się okazuje, twórcy kosmicznego thrillera nie spodziewali się, że okaże się on wielkim sukcesem. Dlatego też aktor zamiast gaży otrzymał „procent z zysków z filmu” . Widzowie masowo poszli do kin, a George Clooney zarobił w ten sposób kilka milionów dolarów. Aktor w tym czasie nie miał jeszcze rodziny, nie był żonaty. Postanowił więc, że podzieli się majątkiem z bliskimi przyjaciółmi.

14 milionów dolarów dla przyjaciół

– Pomyślałem, że bez nich nie miałbym nic z tego, co mam – tłumaczył. – Jesteśmy wszyscy bardzo blisko. Jeśli uderzy we mnie autobus – oni są w moim testamencie. Więc dlaczego do cholery mam czekać, aż potrąci mnie autobus? – mówił w wywiadzie z Zachem Baronem.

Aktor opowiadał, że długo nie zastanawiając się, pojechał furgonetką na przedmieścia Los Angeles, gdzie „mają wielkie palety z gotówką” i pobrał część swojego majątku w gotówce. Mając 14 milionów dolarów w domu, zaprosił przyjaciół, by ich obdarować. Jak relacjonował, każda z zaproszonych osób otrzymała od niego po milionie dolarów.

Czytaj też:

Syn George'a Clooneya przerwał wywiad ojca. „Masz czekoladę na buzi”