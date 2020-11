Ewa Kasprzyk zaręczyła się. „To się stało w Atenach, pod Akropolem”

We wrześniu o Ewie Kasprzyk było głośno z powodu jej rozwodu po 36 latach małżeństwa z Jerzym Bernatoriwczem. Sprawa wyszła na jaw za sprawą publikacji „Super Expressu” , a samo rozstanie nastąpiło o wiele wcześniej, bez wiedzy mediów.

Zaręczyny Ewy Kasprzyk

Teraz okazuje się, że w życiu aktorki zaszła nowa, diametralna zmiana – Ewa Kasprzyk jest szczęśliwa z innym mężczyzną. O szczegółach opowiedziała w wywiadzie opublikowanym na łamach magazynu „Zwierciadło” . – Na tych wakacjach w Grecji się zaręczyłam. To się stało w Atenach, pod Akropolem. Znowu jestem gotowa do skoku, z asekuracją! – mówiła, nawiązując do skoku ze spadochronem, który odbyła przed kilkoma laty.

Ewa Kasprzyk zaręczona. Kim jest jej partner?

O nowym wybranku gwiazdy niewiele wiadomo. Na Instagramie Ewy Kasprzyk można znaleźć nagrania z Aten z października – prawdopodobnie podczas tego wyjazdu doszło do zaręczyn. Portale plotkarskie informują, że narzeczony aktorki ma na imię Marcin, a ich znajomość trwa już kilka lat. Sama Ewa Kasprzyk nabrała w tej sprawie wody w usta. Dyskrecja znów zwyciężyła!

