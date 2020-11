Robert Gawliński wyprowadził się z Polski i został... rolnikiem

Robert Gawliński, lider zespołu Wilki, to jeden z najbardziej znanych polskich muzyków. Artystyczne plany wokalisty zaburzyła tegoroczna pandemia koronawirusa, dlatego już w marcu postanowił on wyjechać do Grecji, by tam przeczekać trudny okres.

Robert Gawliński: Rozpocząłem przebranżawianie się

Na filmie zamieszczonym na Instagramie Gawliński opowiada o swoim nowym zajęciu, jakiego podjął się w Grecji. Jak się okazuje, artysta zajął się uprawą oliwek. „Właśnie jesteśmy w trakcie naszego pierwszego oliwkobrania. Do tej pory zebraliśmy już osiem worków. Zbieranie mocno daje nam w kość. Trochę wymiękaliśmy” – mówi z kolei w rozmowie z „Faktem”.

„Zgodnie z pomysłem wiceministra finansów rozpocząłem przebranżawianie się. Zbieram oliwki, zostanę rolnikiem – dodał. Gawliński nawiązał w ten sposób do krytykowanej w internecie wypowiedzi wiceministra Piotra Patkowskiego, który radę przebranżawiania się przekazał przedsiębiorcom, którzy borykają się ze skutkami pandemii.

Fundusz Wsparcia Kultury

Jak odnotował „Fakt”, artysta nie czekał na rządowe wsparcie, które w ostatnim tygodniu wywołało tak duże zamieszanie. Chodzi o Fundusz Wsparcia Kultury, na mocy którego resort kultury przyznał poszkodowanym przez koronawirusa artystom 400 milionów zł pomocy.

Ministerstwu zarzucano, że kwoty przyznane podmiotom są nieadekwatne. Komentatorzy wskazywali, że chodzi m.in. o znanych piosenkarzy, a także firmy, które nie mają wiele wspólnego z branżą artystyczną.

W odniesieniu do fali krytyki, szef resortu kultury Piotr Gliński poinformował, że Fundusz Wsparcia Kultury zostaje wstrzymany, a zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone.

