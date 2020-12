Victoria Beckham w wysokich szpilkach na drabinie. Tak szykuje się na randkę

Jeśli macie w głowie jakieś wyobrażenie kobiety przygotowującej jedzenie dla swoich dzieci na czas, gdy ona będzie na randce z mężem, wyrzućcie je. To, co pokazała Victoria Beckham, wynosi bowiem temat na zupełnie inny poziom. Osobną kwestią pozostaje, czy realny.

Victoria Beckham w szpilkach na drabinie

Projektantka zamieściła w weekend na Instagramie fotografię z przygotowań do wieczoru sam na sam z mężem, Davidem Beckhamem. Widać na nim Victorię stojącą na drabinie w szpilkach o wysokości kilkunastu centymetrów. To jednak nie koniec – była Spicetka ma na sobie lateksowe spodnie, które ewidentnie mają zwrócić uwagę męża, o czym świadczy hasztag #sexpants. Victoria wykazała się sporym dystansem, opisując fotografię. „Domowa bogini w plastikowych spodniach. Układanie przekąsek dla dzieci przed nocną randką. Jestem ciekawa, co Ty masz na sobie David” – napisała celebrytka, oznaczając męża.

Celebryci zachwyceni

Nie wiemy, jaka była reakcja piłkarza na widok tak wystrojonej żony, ale strój i poza Victorii Beckham z pewnością przypadły do gustu jej fanom. Nie brakuje głosów zachwytu od innych sław – Marii Szarapowej czy Kourtney Kardashian. Fotografię polubiła także określana czasem mianem „polskiej Victorii Beckham” Małgorzata Rozenek, prywatnie żona Radosława Majdana, byłego piłkarza.

