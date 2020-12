Michał Wiśniewski na balecie m.in. z Quebonafide w Kijowie. Czy będzie wspólny projekt?

Sieć obiegło zdjęcie opublikowane na Instagramie przez Forxsta, polskiego producenta muzycznego. Oznaczony został na niej Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje. Piosenkarz trochę wyróżnia się na tle fotografii – jako jedyny nie świeci gołym torsem zza zastawionego alkoholem stolika.

Wiśniewski zapowiadał, że wylatuje do Kijowa i jak się później okazało, zdjęcie pochodzi właśnie ze stolicy Ukrainy. W Kijowie byli też raperzy Quebonafide, Sokół, Kukon oraz Mata, którzy także bawili się z Wiśniewskim. Najwięcej zdjęć zamieszczano na InstaStories z profilu rodion.kabak, który należy do ukraińskiego tatuażysty. To wszystko wywołało mnóstwo spekulacji.

Jednak jak informuje Pudelek.pl, lider Ich Troje i raperzy nie byli tam wyłącznie, by zabalować.

instagram

Nowy projekt? Quebonafide, Wiśniewski i Mata

Informator Pudelek.pl twierdzi, że wszyscy polecieli do Kijowa, by nagrać klip w tym mieście. Do czego? Podobno przed laty wymyślili wspólny utwór.

– Kiedyś wstawieni gdzieś na melanżu wymyślili sobie numer. Dwa dni siedzieli w tym pokoju, wyobraźcie sobie, co tam się działo – opisywał informator.