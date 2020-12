Eddie Izzard poprosił, by zwracać się do niego żeńskimi zaimkami. „To wspaniałe uczucie”

Do coming-outu Izzard doszło w trakcie programu Portrait Artist Of The Year, nadawanego przez stację Sky Arts. 58-letnia brytyjska satyryk pozowała dla konkurujących ze sobą artystów. W trakcie konkurencji ogłosiła, że podjęła decyzję o kolejnym kroku w ramach swojej płciowej identyfikacji. Wcześniej deklarowała, że jest transwestytą, co podkreślała poprzez ubieranie sukienek, makijaż, wysokie obcasy i biżuterię. Teraz jednak poszła o krok dalej i stwierdziła, że jest „lesbijką zamkniętą w męskim ciele” i czuje się jak „pełny chłopak plus pół dziewczyny”.

Organizacja LGBT pochwaliła ruch Izzard

Organizacja Stonewall pochwalił odważny gest Izzard i podkreślała, że otwartość aktorki będzie miała wpływ na transpłciową społeczność na świecie. – Bycie otwartym w kwestii używania odmiennych zaimków jest często niezwykle trudne, szczególnie pod okiem opinii publicznej. Jej odważna decyzja będzie wiele znaczyć dla społeczności trans i o płynnej płciowości na całym świecie – mówił Robbie de Santos.

W grudniu swoją transpłciowość ogłosił też aktor Elliot Page, znany m.in. z serialu „Umbrella Academy”.

