Joanna Opozda opublikowała oświadczenie. Potwierdziła rozstanie z Antkiem Królikowskim

W ostatnich miesiącach wśród polskich celebrytów modne stało się obwieszczanie zakończenia romantycznych związków, dokonywane w formie oświadczenia. Obie strony w niemal formalnym stylu dziękują sobie za wspólnie spędzony czas i życzą wszystkiego dobrego na przyszłość. Najnowszym przykładem przedsiębiorstwo Joanna Opozda, która za dotychczasową współpracę podziękowała firmie Antek Królikowski.

Oświadczenie Joanny Opozdy

„W odpowiedzi na liczne pytania od dziennikarzy i mediów chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym, co zawsze chciałam robić. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku” – czytamy na instagramowym koncie aktorki, pod czarno-białym zdjęciem.

instagram

Tym samym dobiegł końca związek, o którym usłyszeliśmy w lipcu tego roku. Media plotkarskie podkreślają, że dla Królikowskiego jest to już drugie rozstanie w 2020 roku. Jego wcześniejszą dziewczyną była prawniczka Kasia, dbająca o swoją anonimowość.

