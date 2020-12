Salma Hayek w bikini żegna stary rok. „Czy ty kiedykolwiek się zestarzejesz?”

„Nigdy nie byłam bardziej wdzięczna za zdrowie i możliwość życia w kontakcie z naturą” – napisała Salma Hayek. Aktorka podsumowała w ten sposób mijający 2020 roku. Do postu dodała dwa zdjęcia, na których pozuje na plaży w bikini. Na fotografie meksykańskiej gwiazdy entuzjastycznie zareagowali fani. „Czy Ty kiedykolwiek się postarzejesz?” – napisał jeden z nich. „Zawsze wyglądasz pięknie i niesamowicie” – komentowała kolejna osoba. Zdjęcia w ciągu dnia zdobyły ponad 1,3 mln polubień.

Salma Hayek żegna stary rok

Sama aktorka podzieliła się z internautami jeszcze innymi refleksjami na temat mijającego roku. Jak wyznała, do przemyśleń skłoniła ją pełnia Księżyca, którą obserwowała przez całą noc, słuchając piosenek Armando Manzanero. Salma Hayek przyznała, że myślała o tym, czego nauczył ją ten rok. Wspominała też osoby, które zmarły w 2020 roku. „Nic nie inspiruje mnie do wdzięczności i starania się, by być lepszą osobą, niż muzyka i natura” – podsumowała gwiazda. Do wpisu dodała kilka zdjęć nocnego nieba podczas pełni, które udało się jej wykonać.

instagramCzytaj też:

Policzono, którzy aktorzy w swoich filmach najczęściej występują topless. U panów bez niespodzianki