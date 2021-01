Kolacja z Magdą Gessler i Tadeuszem Müllerem za 50 tys. złotych. Jak było?

Podczas ostatniego finału WOŚP Tadeusz Müller i Magda Gessler wystawili na aukcję przygotowaną przez siebie kolację. Została wylicytowana za 50 tys. złotych przez małżeństwo z Poznania. Z powodu pandemii spotkanie przy kolacji mogło odbyć się dopiero teraz.

– Jestem onieśmielony, że za taką kwotę wsparliście WOŚP, a my się w jakiejś mierze do tego przyczyniliśmy – wyznał Tadeusz, wznosząc toast. – Staramy się dorównać do tej kwoty za tą kolację, ale nie wiem czy nam wyjdzie – śmieje się Magda. Co zaserwowali?

