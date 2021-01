Marion Ramsey nie żyje. Gwiazda „Akademii Policyjnej” miała 73 lata

O śmierci gwiazdy poinformował jej management – Roger Paul Inc. Marion Ramsey zmarła w swoim domu w Los Angeles po krótkiej i nagłej chorobie. Na razie nie podano bezpośredniej przyczyny śmierci 73-letniej aktorki.

„Jej pasja do występowania i dzielenia się ze światem tym, co ma w sercu, była ogromna” – napisano w pożegnaniu aktorki. „Marion miała w sobie dobro i światło, którym wypełniała całą przestrzeń. Ci, którzy dobrze ją znali, mocno odczują, że ten blask właśnie zgasł. Będzie nam jej brakowało. Zawsze będziemy ją kochać” – czytamy w oświadczeniu Roger Paul Inc.

Niezapomniana Hooks z „Akademii Policyjnej”