Daniel z „Klanu” porzucił aktorstwo i show-biznes. Nie zgadniecie, czym teraz się zajmuje

Grał Daniela Rossa w „Klanie”, występował w „Barwach Szczęścia”, pojawił się w filmach „Stowarzyszenie”, „Francuski numer” i „Londyńczyk”. Zajął też piąte miejsce w programie „Jak oni śpiewają?”, nazywając go „jedynym, który miał jakikolwiek sens, jeśli chodzi o moje zainteresowania”. Założył zespół Forma, gdzie grał na perkusji i śpiewał, należał też do zespołu Traces to Nowhere. Sami przyznajcie, sporo tego. A to nie koniec zawirowań w życiu Jakuba Tolaka.

Jakub Tolak. Podróż dookoła świata

Aktor nie rozstał się całkowicie ze światem filmu i wrócił po kilku latach jako jedna z postaci w reklamie sklepów spożywczych. Sam pracował jako copywriter w jednej z agencji, gdzie zajmował się m.in. filmami reklamowymi. Ostatecznie wybrał jednak życie w drodze i razem ze swoją dziewczyną Zofią wyrwał się w podróż dookoła świata.

Foxes in Eden

Tolak nie zerwał całkowicie z celebryckimi nawykami. Swoją przygodę relacjonuje na YouTube na kanale Foxes in Eden. Ma też konto w serwisie Patronite, gdzie zachęca innych do finansowego wspierania swoich podróży. Pokazuje m.in. jak przystosował swojego vana do dalekiej wyprawy i nowego stylu życia. Podkreśla, że cały projekt to nie wakacje. – Chcemy zmienić codzienność, wyrwać się z utartego schematu, który narzucił nam system. Tak, system to my. Ludzie. Dlatego działamy coby móc trochę inaczej. Chociaż chwilę – podkreśla.

