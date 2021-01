Olbrychski o „bezdennej głupocie” części „ukochanego narodu”. Sobolewski ocenił słowa aktora

– Jestem wstrząśnięty tym, co przeżywa zwłaszcza Krystyna Janda, która z dobrej woli, chcąc być znakomitą, przykładową obywatelką, jest narażona na niewyobrażalny hejt. Ludzie życzą jej śmierci – powiedział w rozmowie z Moniką Olejnik Daniel Olbrychski, odnosząc się do tzw. afery szczepionkowej.

Dziennikarka zapytała aktorka, czy zaszczepiłby się, gdyby otrzymał taką możliwość. – Ponieważ jestem bardziej cwany i na prowokacjach najrozmaitszych rządów od Gomułki przez Gierka do Jaruzelskiego świetnie się znam, to bym zażądał obecności wolnych mediów, jak to pani przed chwilą powiedziała, żeby to rzeczywiście miało wymiar propagandowy, a nie żeby były wątpliwości, czy się wepchałem tam sam, czy zostałem zaproszony. Sprawa dla mnie nie ulega wątpliwości, ofiarami są moja koleżanka i moi koledzy – stwierdził w dalszej części programu Daniel Olbrychski.

„Kropka nad i”. Olbrychski w rozmowie z Olejnik

Monika Olejnik dociekała, dlaczego wiele kobiet głosowało na Zjednoczoną Prawicę i Andrzeja Dudę, mimo zapowiedzi dotyczących np. „zmienienia ustawy antyaborcyjnej”. – Jako aktor ucieknę do klasyków. Mój ukochany Norwid mawiał: jesteśmy wielkim narodem, ale żadnym społeczeństwem – powiedział Olbrychski.

Monika Olejnik ponowiła pytanie dotyczące decyzji, którą Polacy podjęli przy urnach wyborczych. – Czy mam powiedzieć, że znaczna cześć mojego ukochanego narodu jest bezdennie głupia? To już mówię własnymi słowami, nie potrzebuję cytować Norwida – stwierdził Daniel Olbrychski. Dziennikarka odparła, że wiele osób może się za te słowa obrazić. – Ja to nie mówię, wy jesteście głupi, tylko my jesteśmy niemądrzy – powiedział tuż przed zakończeniem programu aktor.

Sobolewski o słowach Olbrychskiego: Mam zupełnie odmienne zdanie

Słowa, które wypowiedział Daniel Olbrychski, na antenie TVP Info komentował Krzysztof Sobolewski. – Mam zupełnie odmienne zdanie niż Daniel Olbrychski. Natomiast to świadczy tylko i wyłącznie o Danielu Olbrychskim i pojęciu elit III RP o tym, jak wygląda polski naród i o polskim społeczeństwie - powiedział polityk PiS.

Wywiad Daniela Olbrychskiego dla TVN24

Daniel Olbrychski był gościem Moniki Olejnik w programie „Kropka nad i”. Odcinek nagrano 7 stycznia, ale ostatecznie nie wyemitowano go w telewizji, ponieważ rozpoczęły się zamieszki na Kapitolu, a na antenie TVN24 nadawano program specjalny. Krystyna Demska-Olbrychska nie kryła rozczarowania po tym, jak ostatecznie wydanie z udziałem jej męża Daniela Olbrychskiego nie zostało wyemitowane w telewizji. Na krytykę odpowiedziała również prowadząca program Monika Olejnik. „Kropka nad i” z udziałem aktora jest dostępna na stronie internetowej tvn24.pl.

