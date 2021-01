Mira Furlan nie żyje. Gwiazda serialu „Zagubieni” miała 65 lat

O śmierci gwiazdy poinformował w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze scenrzysta serialu Babilon 5 – J. Michael Straczynski. „To noc wielkiego smutku. Nasza przyjaciółka i towarzyszka odeszła drogą, na której nikt z nas nie jest w stanie jej towarzyszyć” – napisał filmowiec. Z komunikatu wynika, że bliscy i współpracownicy Miry Furlan od pewnego czasu zdawali sobie sprawę z tego, że „zdrowie Miry słabnie” .

Mira była dobrą i życzliwą kobietą, oszałamiajaco utalentowaną artystką i przyjaciółką wszystkich, którzy występowali w Babilon 5 – czytamy we wpisie poświęconym zmarłej aktorce.