Michał Wiśniewski wyznaje: Przez 22 lata piłem 0,7 litra alkoholu dziennie

O historii swojego uzależnienia Michał Wiśniewski zdecydował się opowiedzieć w programie „Raport” Polsat News. W programie pojawiły się historie osób przez lata uzależnionych od alkoholu, którym udało się wyjść z problemu, lub wciąż z nim walczą.

Jednym z rozmówców był Michał Wiśniewski – znany szerokiej publiczności jako wokalista zespołu Ich Troje. – Przez 22 lata piłem 0,7 litra dziennie – przyznał.

Wiśniewski: Zaczęły mi się trząść ręce

– Zaczęły mi się trząść ręce, nie byłem w stanie osłodzić herbaty, żona mi to robiła. Nie byłem w stanie zjeść zupy, zamawiałem barszczyk, bo można było wziąć go w obie ręce, bo nie mogłem sam jedną ręką utrzymać łyżki. Oszukiwałem siebie, to było trudne, bo w momencie kiedy zaczynasz oszukiwać samego siebie, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy twoje wartości pokrywają się z tym co robisz, a kłamstwa nie zniosę – kontynuował.

Jak przyznał, by zwalczyć nałóg zdecydował się na metodę specjalnej wszywki, która ma na celu zniechęcanie uzależnionej od alkoholu osoby od jego wypicia. – Ja się zaszywam, co pół roku robię to. Mogę potem odreagować i nie oszukuję siebie – mówił.

Czytaj też:

Michał Wiśniewski koncertuje przed szpitalem. „Dziękujemy. Po prostu”