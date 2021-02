Super Bowl 2021 za nami. Królował The Weeknd, na trybunach... kartony

55. Super Bowl przeszedł do historii. W finale NFL zespół Tampa Bay Buccaneer pokonał na własnym stadionie broniących tytułu Kansas City Chiefs 31:9. Dla Buccaneers było to drugie mistrzostwo NFL w historii. Siódmy tryumf w NFL w karierze zanotował 43-letni Tom Brady, rozgrywający, który wcześniej sześciokrotnie zwyciężał w drużynie New England Patriots.

The Weeknd i tekturowa publiczność

Uwagę widzów jak co roku przyciągała nie tylko sportowa rozgrywka, ale tez towarzysząca jej otoczka. Gwiazdą tegorocznego half-time show był The Weeknd. Jego 12-minutowe show oglądało z trybun 25 tys. widzów i... blisko 30 tys. kartonowych figur, które miały za zadanie ułatwić zachowanie dystansu społecznego i zapełnić puste miejsca. Choć wśród widzów było 7,5 tys. zaszczepionych pracowników służby zdrowia, komentujący i tak zwracają uwagę na zbyt dużą liczbę osób na stadionie, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną.