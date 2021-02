Britney Spears wyrywa się spod opieki ojca. Sąd podjął przełomową decyzję

Sądowy spór 39-letniej Britney Spears z ojcem toczy się już od kilkunastu miesięcy, a ostatni wyrok to ważny krok w kierunku uwolnienia artystki spod jego opieki. Od teraz nie będzie on mógł dowolnie dysponować jej majątkiem, a wszystkie decyzje związane z finansami piosenkarki będą czekały na zatwierdzenie przez zewnętrzną firmę, Bessemer Trust.

To oczywiście nie koniec sądowej walki Spears. Już 17 marca odbędzie się rozprawa dotycząca byłej menedżerki gwiazdy, Lou Taylor oraz przypisywanych jej nadużyć. Nowe światło na sprawę rzucił dokument dziennikarzy „New York Timesa”. W materiale zatytułowanym „Framing Britney Spears” dowiadujemy się więcej o kurateli, której od lat poddana była Britney Spears.

„Framing Britney Spears”

Dokument „Framing Britney Spears” pokazał karierę gwiazdy od skromnych początków, przez największe sukcesy, aż po załamanie nerwowe, powrót do zdrowia i obecne spory sądowe z ojcem. W materiale „NYT” podkreślano, że Britney niemal całkowicie utraciła prywatność i przypominano, że artystka błagała paparazzi o chwilę oddechu. Pokazano też wypowiedzi bliskich artystki, którzy przedstawiali jej ojca jako interesownego człowieka, który nie przejmował się swoją córką do momentu odniesienia przez nią wielkiego sukcesu.

Ubezwłasnowolnienie Britney Spears

Wokalistka, która kiedyś miała świat u stóp, od 2008 roku pozostaje ubezwłasnowolniona. Jamie Spears przez ostatnie 12 lat był prawnym opiekunem swojej dorosłej córki, która z powodu problemów psychicznych nie potrafiła samodzielnie kierować swoim życiem. Jamie Spears miał decydujący głos zarówno w sprawie kariery, jak i majątku córki. Kontrolował także jej życie prywatne, decydując np. o tym, kto może odwiedzać gwiazdę.

#FreeBritney

W końcu Britney postanowiła poprosić sąd o przydzielenie jej nowego opiekuna. W jej wysiłkach wsparły ją rzesze fanów. Internauci inspirowani wypowiedziami prawników z czasem nabrali przekonania, że Jamie Spears więzi córkę wbrew jej woli. Zaowocowało to utworzeniem ruchu #FreeBritney (uwolnić Britney – red.). Wokalistka na prośbę fanów zaczęła publikować na Instagramie zdjęcia i filmy, by w ten sposób informować ich o swoim stanie.

Britney vs Jamie. Walka w sądzie

W rozmowie z CNN Jamie Spears bronił się tłumaczeniami, że chce chronić córkę przed „osobami, które mają egoistyczne pobudki”. Mężczyzna przekonywał, że miał dobre stosunki z córką do sierpnia 2020 roku, gdy Ingham złożył wniosek o usunięcie go ze stanowiska opiekuna prawnego i wyznaczył Bessemer Trust do pełnienia funkcji współopiekuna. Na rozprawie tej adwokat piosenkarki oskarżył jej ojca o brak przejrzystości w prowadzeniu jej spraw. Chodziło między innymi o zatrudnienie innego menadżera bez jej wiedzy.

„Britney zdecydowanie sprzeciwia się powrotowi do sytuacji, w której Jamie będzie jej prawnym opiekunem” – podkreślano w dokumencie przesłanym do Superior Court of California w Los Angeles. W piśmie zaznaczono, że do tej pory kuratela służyła artystce i „ocaliła ją przed załamaniem, wykorzystaniem oraz finansową ruiną”, a także „umożliwiła odzyskanie pozycji światowej sławy w branży rozrywkowej”. Po latach pozostawania pod wpływem ojca Britney Spears wyraziła jednak chęć, by to jej menadżerka, Jodi Montgomery pomagała jej w kwestiach urzędowych. Sprawami finansowymi miałby z kolei pokierować „wykwalifikowany powiernik korporacyjny”.

Ojciec Britney Spears odpowiada na krytykę

Na oskarżenia pod swoim adresem i hejt ze strony internautów Jamie Spears odpowiadał w rozmowie z CNN. Jego zdaniem brak kontaktu z córką od sierpnia to celowe działanie jej nowego prawnika. – Kocham swoją córkę i bardzo za nią tęsknie. Kiedy członek rodziny potrzebuje specjalnej troski i ochrony, rodzina musi tak zintensyfikować swoje działania, aby to robić. Robiłem to przez ostatnich 12 lat, aby bezwarunkowo ją chronić i kochać. Mam i nadal będę miał do niej niezachwianą miłość i będę jej zaciekle bronić przed osobami, które mają „własne interesy” i chcą skrzywdzić ją lub moją rodzinę – podkreślił w rozmowie z CNN Jamie Spears.

Adwokat Jamiego Spearsa, Vivian Lee Thoreen, również stwierdziła, że nowy pełnomocnik Britney uniemożliwia z niąś kontakty. – Relację Jamiego z Britney nie różnią się od przeciętnych relacji ojciec-córka, ponieważ zawsze były między nimi miłość i szacunek. Dopóki wyznaczony przez sąd nowy prawnik Britney nie poinstruował Jamiego, aby się z nią nie kontaktował, rozmawiali często i regularnie przez całe 12 lat – podkreślała.

Jedno orzeczenie na korzyść ojca Britney Spears

Podczas jednej z rozpraw sąd częściowo odrzucił żądania prawników Britney Spears. Uwierzył zapewnieniom ojca piosenkarki, jakoby ten wywiązywał się ze swojej roli najlepiej jak potrafi. Innego zdania był adwokat 38-latki, który opisywał złe relacje między córką i ojcem. Według jego słów, Britney i Jamie nie rozmawiali ze sobą przez długi czas oraz „nie było między nimi trwałego stosunku pracy”.

Samuel Ingham przekazał też słowa artystki, która stwierdziła, że „boi się” ojca i nie będzie występować tak długo, jak ten będzie sprawował nad nią kuratelę. Reprezentująca Jamiego Spearsa adwokat Vivian Thoreen przekonywała, że brak kontaktu to efekt zaleceń prawników Britney. Dowodziła też, że ojciec wyprowadził córkę z licznych problemów finansowych i procesów i powiększył jej majątek do około 60 milionów dolarów.

Sąd opowiedział się jednak po stronie ojca, przychylając się jednak częściowo do żądań Britney. Na wniosek gwiazdy jej majątkiem współrządzić będzie firma Bessemer Trust. Sąd nie wyklucza, że w przyszłości ubezwłasnowolnienie piosenkarki może zostać anulowane.

