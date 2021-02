Julia Wieniawa zachwala złoty okap w swojej kuchni. „Ręce aż same rwą mi się do gotowania”

Co może sprawić, że częściej będziemy gotowali? W przypadku Julii Wieniawy to... złoty okap w kuchni. „Stojąc pod tym złotym okapem, ręce aż same rwą mi się do gotowania. Zawsze chciałam taki mieć” - pisze aktorka.