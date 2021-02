Magda Gessler nie spędzi Walentynek z ukochanym. „TVN mnie urządził”

Znana restauratorka i prowadząca program „Kuchenne rewolucje” zdradziła, że nie spędzi tego dnia z ukochanym. – Będę na ramówce. TVN mnie urządził! – żartowała. Już dziś o 20:05 stacja zaprezentuje show „Jesteśmy w domu!”, w którym poznamy nową wiosenną ofertę programową Grupy TVN Discovery Polska.

Magda Gessler przyznała, że także później czekają ją obowiązki – wyjazd do Gdańska, gdzie nagrywany jest kolejny odcinek „Kuchennych rewolucji” . Jak zdradziła, nie jest to jednak aż takim problemem, ponieważ jej męża tak naprawdę nie ma obecnie w Polsce. – Ale mam nadzieję, że rozmowa będzie bardzo przyjemna – mówiła.

Magda Gessler wyszła za mąż? Restauratorka komentuje

Przypomnijmy, że niedawno o związku Magdy Gessler i Waldemara Kozerawskiego stało się głośno za sprawą wpisu na jej profilu na Facebooku. Wynikało z niego, że restauratorka poślubiła swojego wieloletniego partnera.

O komentarz w sprawie poproszono samą Gessler, która w rozmowie z „Faktem” nie potwierdziła, że zmieniła stan cywilny. Wypowiedź prowadzącej „Kuchenne rewolucje” jest zresztą dość enigmatyczna. – Nasza miłość z Waldemarem to coś co nas każdego dnia uskrzydla. Dodaje motywacji, siły. Razem jesteśmy niezniszczalni – przekonywała.

Gessler podkreśliła, że czuje się żoną Kozerawskiego, a on jej mężem. – I to trwa. Czy jest coś bardziej prawdziwego niż to, że dwoje ludzi składa sobie taką obietnice miłości tylko między sobą? Z własnej woli, chęci. Nasz związek jest wyjątkowy z wielu powodów i to jest piękne – podsumowała.

Czytaj też:

Magda Gessler wyszła za mąż? „Nasz związek jest wyjątkowy”