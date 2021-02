Joanna Liszowska padła ofiarą kradzieży? Chodzi o luksusowy samochód

Informacja, że to aktorka Joanna Liszowska padła ofiarą złodziei pochodzi z Polskiej Agencji Prasowej. Sama aktorka nie odniosła się jednak do sprawy i nie potwierdziła nieoficjalnej informacji na swój temat. O to, czy takie zgłoszenie w ogóle miało miejsce pytamy KPP w Piasecznie.

Jak mówi nam oficer prasowy policji z Piaseczna, do kradzieży samochodu Bentley Bentayga faktycznie doszło. Miało to miejsce w nocy z 10 na 11 lutego w miejscowości Kierszek w powiecie piaseczyńskim. Z oczywistych względów policja nie precyzuje, do kogo należało auto.

Wartość skradzionego samochodu robi wrażenie. Od 750 tys. do ponad miliona zł!

Nie jest jednak tajemnicą, że samochodem takim faktycznie jeździ Liszowska. Bentley Bentayga to samochód z wysokiej półki. Jego wartość waha się w zależności od tego, czy kupimy go z drugiej ręki czy z salonu.

Nawet używane modele kupimy jednak za zawrotną sumę 750 tys. zł. Samochód takiej klasy z salonu to już koszt miliona złotych, lub więcej – w zależności od dodatków, jakie sobie dobierzemy.

Czytaj też:

„Fakt”: Gwiazda „Przyjaciółek” ma koronawirusa. Wstrzymano produkcję serialu