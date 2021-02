Prokuratura zajęła się sprawą śmierci Kasi Lenhardt. Matka modelki apeluje do internautów

Przypomnijmy, ciało Kasi Lenhard znaleziono we wtorek 9 lutego w jej mieszkaniu w Berlinie. „Bild” przekazał, że kobieta odebrała sobie życie w dniu szóstych urodzin syna. Finalistka niemieckiej edycji „Top Model" Polka była jeszcze do niedawna związana z Jerome Boatengiem, przez co jej śmierć wzbudza duże zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale również za naszą zachodnią granicą.

Kasia Lenhardt nie żyje. Prokuratura zleciła sekcję zwłok

Tymczasem „Promiflash” donosi, że sprawą śmierci 25-latki zajęła się berlińska prokuratura, która zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok. Śledczy nie chcą zdradzać więcej informacji na temat dochodzenia. Spekulacji jednak nie brakuje, przez co matka Lenhardt we wpisie na Instagramie zaapelowała o to, by powstrzymać się od publikowania niesprawdzonych informacji na temat okoliczności śmierci jej córki.

„Bild” donosił z kolei, że po samobójstwie modelki odkryto dokument podpisany 25 stycznia, czyli na krótko przed jej zgonem. Lenhardt zobowiązywała się w nim do milczenia na temat relacji z Boatengiem. Z umowy wynikało, że w przypadku złamania jej zapisów Polka miałaby zapłacić wysokie odszkodowanie piłkarzowi Bayernu.

Rozstanie Lenhardt i Boatenga

Ostatnio o Lenhardt głośno stało się za sprawą związku z Jerome Boatengiem. Polka i piłkarz Bayernu Monachium spotykali się przez 15 miesięcy. Kilka dni przed śmiercią modelki Boateng ogłosił rozstanie, które miało być efektem wypadku z 5 stycznia.

Lenhardt kierując autem zawodnika uderzyła wówczas w latarnię, a badanie alkomatem wykazało u niej 0,6 promila. „Od teraz będziemy iść własnymi drogami. Szkoda, ale dla mojej rodziny i dla mnie to jedyna słuszna droga” – informował gracz Bayernu na Instagramie.

Problemy w związku modelki i piłkarza

Zawodnik przeprosił wówczas „wszystkich, których skrzywdził”, a szczególnie swoją byłą dziewczynę, z którą miał dzieci. „Jestem rozczarowany sobą. Kasi życzę wszystkiego najlepszego" – dodał. W odpowiedzi modelka oskarżyła Boatenga o zdradę.

„Zakończyłam związek z powodu wszystkich twoich kłamstw i ciągłej niewierności” – przekonywała 25-latka, która swego czasu wytatuowała sobie imię piłkarza Bayernu. Boateng zareagował na te słowa w rozmowie z Bildem stwierdzając, że Lenhardt go szantażowała, a wcześniej zniszczyła jego związek z poprzednią partnerką.

