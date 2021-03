Netflix znów sprawdził „polskość” swoich gwiazd. Tym razem padło na bohaterki „Do wszystkich chłopców”

To zabawa, która chyba nigdy nam się nie znudzi. Netflix sadza aktorów ze swoich filmów i seriali przed kamerą i każe im odpowiadać na pytania dotyczące naszych zwyczajów. Albo przepytuje o ich upodobania i porównuje to z typowymi zachowaniami Polaków.

W najnowszej odsłonie tego sprawdzonego formatu padło na Lanę Condor, Annę Cathart i Janel Parrish z serii filmów „Do wszystkich chłopców”. „A co je łączy z nami? Przekonaliśmy się o tym, zadając im pytania, na które każdy z nas zna odpowiedzi” – czytamy w opisie nagrania.

Pierogi, kapcie i kosz pod zlewem

Dziewczyny muszą opowiedzieć m.in. o swoich doświadczeniach z pierogami, kapciami i pytane są o uświęcone tradycją miejsce kosza na śmieci. Szokuje je pomysł imienin czy dodawania sosu czosnkowego do pizzy. Jedna z nich całkiem trafnie zgaduje, że wśród polskich rodziców popularne jest powiedzenie do znudzonych dzieci: „Rozbierz się i pilnuj ubrania”. Całość zobaczycie na nagraniu zamieszczonym powyżej.

O czym jest film „Do wszystkich chłopców, których kochałam”?

Wyobraź sobie, że wszyscy, w których kiedykolwiek się podkochiwałaś, dowiadują się o twoich uczuciach... w jednej chwili. Gdy listy miłosne, które główna bohaterka pisała w sekrecie do chłopców, w których była zakochana, zostają nagle wysłane do adresatów, jej dotąd wyimaginowane życie uczuciowe zostaje wywrócone do góry nogami.

Film „Do wszystkich chłopców, których kochałam” oraz jego kontynuacje dostępne są do obejrzenia na platformie Netflix. Seria oparta jest na bestsellerowej trylogii Jenny Han. Pierwszy film „Do wszystkich chłopców, których kochałam” był wielkim sukcesem serwisu streamingowego, a i kolejne części cieszyły się sporą popularnością.

