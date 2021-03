Córka Bono gra główną rolę w serialu Netfliksa. Ojciec dał jej na imię... Słoneczny Dzień

Choć występuje jako Eve Hewson, jej pełne imię i nazwisko jest o wiele bardziej skomplikowane. – To bardzo zawstydzające. Moi rodzice byli hipisami. Naprawdę nic za tym nie stoi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć – opowiadała gwiazda w rozmowie z Kelly Clarkson. Co takiego dziwnego jest w jej nazwisku? – Moje prawdziwe imię to Memphis Eve Sunny Day Iris Hewson – wyrecytowała z uśmiechem. Jak widać, jej rodzicom rzeczywiście nie brakowało fantazji, skoro nazwali córkę „Słoneczny Dzień” . Między innymi.

Sama Eve jest świadoma, że większość ludzi nie wie, że jej ojcem jest Bono. – Nikt nie zna jego nazwiska, wiec nikt nie wie, kim jestem. To w zasadzie całkiem zabawne – komentowała.

Kariera Eve Hewson

Występ w roli Adele w „Co kryją jej oczy” to kolejny krok w karierze aktorskiej 29-latki. Wcześniej mogliśmy ją oglądać m.in. w filmach „Most szpiegów” u boku Toma Hanksa czy „Wszystkie odloty Cheyenne'a” , w którym główną rolę grał Sean Penn. Eve Hewson występowała także w serialu „The Knick”, gdzie wcielała się w rolę Lucy Elkins.

Czytaj też:

Córka Kim Basinger i Aleca Baldwina w osobistym nagraniu. „Od 6 lat jestem wolna od anoreksji i bulimii”