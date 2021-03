Watykan przeciw błogosławieństwom par homoseksualnych. Elton John oskarża Kościół o hipokryzję

Stanowisko Watykanu było formalną odpowiedzią na pytanie o możliwość błogosławienia związków jednopłciowych. Kongregacja Nauki i Wiary stanęła na stanowisku, że osobom z grupy LGBTQ+ należy się szacunek. Dodano jednak, że ich związki nie są tym samym, co małżeństwo mężczyzny i kobiety, realizujące „plan Boga”. W wyjaśnieniu pojawiło się też sformułowanie, że Bóg nie błogosławi grzechu„, tylko grzesznego człowieka, aby pozwolić mu się zmienić.

Elton John pisze o Watykanie z hasztagiem #hipokryzja

Tego typu argumentacja nie mogła spodobać się Eltonowi Johnowi, który od lat przedstawia się jako osoba homoseksualna. Na swoim koncie na Twitterze popularny muzyk zarzucił Kościołowi katolickiemu hipokryzję. „Jak to jest, że Watykan odrzuca błogosławieństwo małżeństw gejowskich, ponieważ »są grzechem«, a jednocześnie radośnie czerpie zyski z inwestowania milionów w film »Rocketman« – dzieło, które celebruje moje odnalezienie szczęścia w małżeństwie z Davidem?” – pytał.

Afera w Watykanie i rezygnacja kardynała

Do swoich słów Elton John dołączył screeny dwóch artykułów z portali informacyjnych. Na pierwszym widać nagłówek dotyczący odmowy błogosławieństw dla par jednopłciowych. Na drugim czytamy o wydanych przez Watykan milionach na biografię homoseksualnego artysty. To materiał z grudnia 2019 roku, w którym dziennikarze „Corriere Della Sera” informują o przekazaniu przez papieski Sekretariat Stanu ogromnych kwot na maltański Fundusz Centurion, który inwestuje w nieruchomości, prywatne firmy czy właśnie produkcję filmów, m.in. „Rocketmana” i „Men in Black: International”. Po wewnętrznym dochodzeniu, odpowiedzialny w tej sprawie kardynał Giovanni Angelo Becciu zrezygnował ze stanowiska jesienią 2020 roku.

