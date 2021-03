Elliot Page w pierwszym wywiadzie po ogłoszeniu zmiany płci. „Jestem w pełni sobą”

„Z wielkim szacunkiem dla tych, którzy byli przede mną, wdzięcznością dla tych, którzy okazali mi wsparcie i z wielką troską o pokolenie młodych osób transpłciowych, które wszyscy musimy chronić, proszę o dołączenie do mnie i uchylenie anty-transowych przepisów, nienawiści i dyskryminacji we wszelkich formach” - napisał Elliot Page na swoim koncie na Instagramie, dołączając fotografię okładki magazynu „Time”, na której pozuje po raz pierwszy od ogłoszenia zmiany płci.

Elliot Page w wywiadzie dla magazynu „Time”

W wywiadzie udzielonym temu tytułowi Page podkreśla, że po ujawnieniu swojej tożsamości płciowej po raz pierwszy w życiu czuje, że wreszcie jest sobą. Gwiazda serialu „The Umbrella Academy” oraz filmu „Juno” przyznała, że nie mogła na siebie patrzeć przed operacją korekty płci. Page podkreślał, że zawsze, kiedy tylko miał okazję do skrócenia włosów, przyjmował to z ulgą. Przytłaczało go z kolei promowanie filmów, w których grał kobiece role.

Aktor oskarżył branże filmową o kreowanie przytłaczających standardów i niezdrowych stereotypów płciowych, m.in. w kwestii ubioru, zachowania czy nawet sposobu mówienia. Zapewniał też, że droga operacja zmiany płci nie jest najistotniejsza w byciu osobą transpłciową, a na pewno nie powinna być dla nikogo wyznacznikiem.

