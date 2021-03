Piaseczny opowiada o chorobie w szpitalu. Kołakowska: Obrzydliwa propaganda, kiepski aktor

W środę piosenkarz Andrzej Piaseczny zamieścił na Instagramie przejmujące nagranie, w którym zwraca się do fanów o rozwagę w trakcie pandemii. Artysta jest zakażony koronawirusem i musiał trafić do szpitala. W nagraniu ze szpitala opowiadał, że „myślał, że przejdzie to wszystko spacerkiem”.

instagram

Violetta Kołakowska o filmie Piasecznego: Kiepski z ciebie aktor

Nie wszystkich jednak przejęło nagranie Piasecznego ze szpitala. Choć aktor był podłączony do tlenu i mówił z trudem, Violetta Kołakowska oceniła, że... była to ustawka. Kołakowska, aktorka, modelka, w przeszłości partnerka Tomasza Karolaka, na Instagramie zamieściła kadr z nagrania Piasecznego i dopisała:

Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzej, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego jeszcze się posuną? Co za to dostałeś?

W relacji na InstaStories Kołakowska odpowiedziała jeszcze na krytykę, którą wywołała swoim wpisem. – Dla mnie ktoś, kto jest ciężko chory nie nagrywa takich rzeczy – przekonywała aktorka, a stan Piasecznego oceniła na „całkiem dobry”.

Violetta Kołakowska w przeszłości wiele razy podważała w ogóle istnienie koronawirusa, a pandemia to wymysł polityków.