Kammel oburzony serią nieodpowiedzialnych zachowań. Zasłonił maseczką twarz

„Tak nie jest dobrze, ale z odkrytym nosem jeszcze gorzej” – napisał Tomasz Kammel na Instagramie. Prezenter dołączył zdjęcie, na którym pozuje w maseczce, która zasłania niemal całą jego twarz. W dalszej części postu dziennikarz opisał „sytuację z autobusu”.

„Wszyscy w maskach. Chłopak obok też, ale nos ma odkryty. Pasażerów jest wielu i nie sposób zachować odstęp. Proszę, by nos zakrył. Niechętnie, ale daje się namówić. Stojący obok mężczyzna – także nos na wierzchu. Jego też proszę, by zakrył, bo szkoda narażać siebie i innych. Spogląda z irytacją i mówi »dobrze«, po czym nawet nie dotyka maseczki. Czekam krótką chwilę i pytam: »Dobrze, czyli odczep się?«. Mężczyzna odpowiada: »A po co ta gadka?«” – relacjonował we wpisie na Instagramie.