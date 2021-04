Joanna Racewicz w poruszającym wpisie wspomina męża. „Nie zasypujcie go kwiatami”

„Zostawcie Tupolewa. Nie zadręczajcie pomników. Przynajmniej tego. Oszczędźcie Janosika. Nie zasypujcie go kwiatami. Proszę. Nigdy nie lubił akademii ku czci, wszelkich wzmożeń ani narodowego zadęcia. Kwiaty tylko w ogrodzie, albo białym wazonie na stole. Jaka szkoda tylko, że nie będę wysłuchana” – napisała Joanna Racewicz w piątek 9 kwietnia.

W dalszej części postu zamieszczonego na Instagramie dziennikarka prognozowała, w jaki sposób będzie przebiegała 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. „Jutro, w jedenastą rocznicę, w poważnych garniturach i namaszczonych twarzach staną tu kolejne delegacje, żeby obrzucić groby tonami wiązanek. Aż kamieniom zabraknie powietrza. Staną w maskach panie i panowie i tylko oczy będą do upilnowania... Przyjdą – w imię potrzeby, czy powinności? Dla hołdu, czy polityki?” – pytała.