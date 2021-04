Poniedziałek o swojej terapii, uzależnieniu i związku z młodszym. „Miałem 50, a on 25 lat”

W połowie lutego na YouTube ukazała się 46-minutowa rozmowa Jacka Poniedziałka z Markiem Sekielskim, w której aktor przyznał się do alkoholizmu i seksoholizmu. Tłumaczył, że ze wszystkiego zdał sobie sprawę, czytając własny dziennik. – Właściwie każdy zapis był świadectwem upojenia – przyznał. – Przeraziło mnie to, że przy epizodach „urwanego filmu” mogę zrobić wszystko – wyjaśniał. – Wtedy postanowiłem, że muszę z tym skończyć – podkreślał.

Teraz aktor po przejściach zdecydował się raz jeszcze opowiedzieć o mrocznym okresie swojego życia. Wcześniej najwięcej uwagi poświęcał problemom alkoholowym. Na łamach magazynu „Replika” rozwinął swoją wypowiedź dotyczącą uzależnienia od seksu oraz mówił o terapii. W tym ostatnim kontekście wspomniał o przedwcześnie zakończonym związku z 25-latkiem.

Poniedziałek: Dopadały mnie lęki, frustracje

– To był piękny, intymny i namiętny związek. (…) wspaniały chłopak, miał połowę moich lat. Poznałem go w 2015 r. – miałem 50, a on 25 i już sama ta różnica stanowiła potencjalny obszar konfliktów. To naturalne, że on potrzebował nowych doświadczeń, „wyszaleć się” – a ja byłem tak potwornie zakochany, że z trudem przyjmowałem choćby rozmowy na temat innych mężczyzn – przyznał Poniedziałek.

– Dopadały mnie lęki, frustracje – i oczywiście to mogło go tłamsić. W końcu uwolnił się, rozstanie nastąpiło z jego inicjatywy. To był jego pierwszy dłuższy związek, trwał dwa lata. Dziś mam świadomość, że mogłem tego rozstania uniknąć, gdybym umiał zapanować nad swoim lękiem, który zresztą teraz „przerabiam” na terapii. Bo terapia uzależnień nie jest tylko o tym, że mam problem z piciem czy ćpaniem, dotyczy wszystkich aspektów życia – zwracał uwagę.

