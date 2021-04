Ciałopozytywny Bedoes rozprawia się z hejtem. „Mogą o wszystko się przyp***lić

Bodyshaming to problem coraz bardziej nagłaśniany i coraz lepiej zwalczany. Rzadko jednak do promujących ciałopozytywne podejście gwiazd dołączają raperzy, kojarzeni raczej z surowym wizerunkiem „twardzieli”. Oczywiście nie jest to przypadek Bedoesa, który swój image opiera na przełamywaniu takich schematów i otwartym mówieniu o swoich odczuciach na każdy temat.

Bedoes: No nie powiem, że mam ciało Herkulesa

Tym razem artysta urodzony w Bydgoszczy na własnym przykładzie postanowił ośmieszyć osoby czepiające się cudzego wyglądu. „No nie powiem, że mam ciało Herkulesa, nie powiem, że mam ciało za***iste i że kocham to, jak wyglądam, no bo nie do końca tak jest. Ale to nie jest też powód do tego, żebym ja nie chodził bez koszulki, żebym się chował, żeby mi było wstyd” – podkreślał.

Bedoes: Ludzie mogą o wszystko się przyp***lić

„Pamiętajcie, że ludzie mogą o wszystko się przyp***lić. Miałem 70 kg, ja pie***lę, to schudłeś, bo ćpasz. Jestem gruby, to wpie***lasz Maca. Mam włosy na klacie – weź k***a ogól sweter. Nie masz włosów na klacie, o k***a, nie rosną ci włosy na klacie. O wszystko się ludzie dop***olą, zawsze. (...) Po prostu pie***lić, k***a, ludzi, takich, k***, idiotycznych” – kontynuował swój wywód.

