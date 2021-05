Elon Musk poprowadził „Saturday Night Live”. „Jestem pierwszą osobą z Aspergerem, która to robi”

Gościnny występ w „SNL” założyciel SpaceX i Tesli rozpoczął od zwyczajowego dla prowadzących show monologu. Widocznie spięty Elon Musk od początku usiłował żartami rozładować atmosferę. Już w pierwszych zdaniach postawił też na odważne wyznanie, nawiązując do swojego monotonnego stylu mowy. – Tej nocy piszę historię jako pierwsza osoba z Aspergerem (zespołem Aspergera – red.), która jest gospodarzem Saturday Night Live – przyznał miliarder. – A przynajmniej pierwszą, która się do tego przyznała – dorzucił.

Elon Musk: Naprawdę sądziliście, że będę normalnym kolesiem?

W kolejnych zdaniach nawiązywał do swojej kariery jako eksploratora kosmosu i wynalazcy. – Słuchajcie. Wiem, że czasem mówię albo postuję dziwne rzeczy. Ale tak działa mój mózg. Wszystkim, którzy są tym urażeni chcę powiedzieć: wymyśliłem na nowo samochody elektryczne i wysyłam ludzi na Marsa. Naprawdę sądziliście, że będę wyluzowanym, normalnym kolesiem – pytał Musk. Miliarder nawiązał nie tylko do produkowanych przez Teslę samochodów elektrycznych, jak i planów kolonizacji Marsa.

Nie zabrakło także żartów ze słynnego wywiadu, w trakcie którego Elon Musk palił marihuanę. – Ciągle słyszę: jedno, co robi Elon Musk, to palenie zioła w trakcie podcastów. To zdarzyło się raz! To jakby zredukować O.J. Simpsona do etykiety „morderca”. To wydarzyło się tylko raz! – przekonywał.

Maye Musk w „SNL” u boku syna

Elon Musk nawiązał także do wymyślnego imienia jego syna, którego matką jest piosenkarka Grimes. Miliarder nie wypowiedział jednak imienia pociechy, a zamiast tego na planszy wyświetlił się napis X Æ A-Xii. – Wymawia się to: kot biegnący po klawiaturze – dworował.

W pewnym momencie zaprosił na scenę swoją mamę, Maye Musk. Modelka opowiedziała o pierwszej grze o podboju kosmosu, którą stworzył jej syn. Jak podkreśliła, teraz ta wizja się urzeczywistnia. Na koniec życzyła Elonowi powodzenia, odtwarzając wraz z nim jeszcze jedną scenkę. – Już cieszę się na myśl o moim prezencie na Dzień Matki. Mam nadzieję, że to nie jest Dogecoin – stwierdziła. – Jest – odparł jej syn, po czym obydwoje wybuchli śmiechem. Osobliwa kryptowaluta cieszy się wyjątkową atencją miliardera.

W programie Elona Muska gościła Miley Cyrus. Poniżej można zobaczyć monolog miliardera.

