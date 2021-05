Zdjęcia Jennifer Lopez i Bena Afflecka wywołały sensację. Matt Damon: Mam nadzieję, że to prawda

Latynoska gwiazda i słynny aktor byli w związku w latach 2002-2004. Ich gorący romans i narzeczeństwo przez długie miesiące nie schodziły z czołówek gazet. Teraz Jennifer Lopez i Ben Affleck znów są wolni, a zdjęcia, które dotarły do mediów, pokazują, że byli kochankowie odnowili znajomość. Jeśli to prawda, nic nie stoi im na przeszkodzie!

51-letnia piosenkarka w kwietniu oficjalnie zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem. 48-letni aktor od dłuższego czasu cieszy się z kolei statusem singla po rozstaniu z matką trójki swoich dzieci, Jennifer Garner. Para była w separacji od 2015 roku, a rozwód nastąpił trzy lata później.

J. Lo i Ben Affleck są razem? Matt Damon: Mam nadzieję!

W ostatnim czasie J.Lo i Ben Affleck z pewnością odnowili kontakt. Fotografowie przyłapali ich razem w samochodzie w Montanie. Czy to już romans? Fani pary mają nadzieję, że tak. Spekulacji nie komentują sami zainteresowani, ale plotki podsyciły słowa Matta Damona, przyjaciela Bena Afflecka z dzieciństwa. W trakcie wywiadu na antenie NBC Damon początkowo nie chciał komentować życia uczuciowego kolegi. Stwierdził nawet, że „nie ma takiej ilości alkoholu na świecie”, która skłoniłaby go do mówienia. Chwilę później stwierdził jednak, że „byłoby świetnie”, gdyby Affleck i Lopez wrócili do siebie. – Kocham ich obydwoje. Mam nadzieję, że to prawda – rzucił.

A poniżej można zobaczyć zdjęcia, które rozgrzały wyobraźnię internautów.

