„The Ellen DeGeneres Show” znika z anteny. „To już nie było dla mnie wyzwanie”

Jak podaje branżowy magazyn, prowadząca słynny talk-show 11 maja poinformowała o swojej decyzji osoby uczestniczące w produkcji „The Ellen DeGeneres Show”. 13 maja Daytime wyemituje z kolei specjalny odcinek, w którym Ellen porozmawia o swojej decyzji z Oprah Winfrey.

O swoich motywach dziennikarka mówiła w komentarzu udzielonym „THR” . – Kiedy jesteś kreatywną osobą, musisz ciągle podlegać wyzwaniu. I tak jak świetny jest ten program, tak jak jest śmieszny, tak już nie stanowił dla mnie wyzwania – przyznała Ellen DeGeneres.

Ellen DeGeneres chciała zrezygnować już wcześniej

Magazyn przypomina, że z decyzją o rezygnacji z prowadzenia talk-show Ellen DeGeneres nosiła się już od dłuższego czasu. W 2018 roku na łamach „New York Timesa” ujawniła, że jej partnerka Portia de Rossi zachęcała ją do rezygnacji z zawrotnego tępa pracy, podczas gdy jej brat wspólnie z producentami z Warner Bros. zachęcał ją do kontynuowani pracy. W tamtym czasie dziennikarka prowadziła 180 odcinków programu rocznie. Koniec końców Ellen podpisała kolejny trzyletni kontrakt. Zastrzegła w nim, że zarazem będzie to jej ostatnia umowa na prowadzenie show. Do 2021 roku przeprowadziła ponad 2,4 tys. rozmów ze znanymi ludźmi i nakręciła ponad 3 tys. odcinków programu.

Skandal wokół „The Ellen DeGeneres Show”

O „The Ellen DeGeneres Show” było głośno w negatywnym kontekście w 2020 roku. Program się przedmiotem wewnętrznego postępowania producenta po tym, jak pojawiły się oskarżenia o złych warunkach pracy na planie show. W połowie lipca serwis BuzzFeed opublikował raport dotyczący rasizmu, dyskryminacji i zastraszania w programie.

Opisywane historie przedstawiały całe spektrum nieodpowiednich zachowań – od mikroagresji po żarty o pomyleniu dwóch czarnoskórych pracownic z tą samą fryzurą. Oskarżenia kierowane były głównie w kierunku trzech producentów wykonawczych serialu – Eda Glavina, Mary Connelly i Andy'ego Lassnera. W artykule czytamy m.in. że jeden ze scenarzystów stwierdził, że „zna nazwiska tylko białych ludzi, którzy tam pracują”.

W kwietniu „Variety” podał informacje na temat niewłaściwego traktowania starszych pracowników programu w dobie pandemii koronawirusa. Członkowie ekipy produkcyjnej mieli ponadto otrzymać informację, że spodziewać się mogą mniejszych wypłat ze względu na niepojawianie się w pracy z powodu COVID-19. W tym samym czasie gospodarz show Ellen DeGeneres przebywała w izolacji w swoim domu w Los Angeles.

Czytaj też:

Ellen DeGeneres i Portia de Rossi sprzedają swój dom. Chcą na tym sporo zarobić