Tom Cruise stanie przed polskim sądem? Wpłynął pozew ws. mostu w Pilchowicach

W połowie 2020 roku Polskę obiegła wiadomość, że 114-letni most w Pilchowicach ma zostać wysadzony w ramach zdjęć do filmu „Mission: Impossible 7” z Tomem Cruisem w roli głównej. Onet potwierdził wtedy, że w grudniu 2019 roku reżyser Christopher McQuarrie pojawił się w Pilchowicach, by na własne oczy zobaczyć most nad Jeziorem Pilchowickim. Mieli mu towarzyszyć wówczas przedstawiciele Wojska Polskiego.

Do wyburzenia ostatecznie nie doszło. McQuarrie odniósł się do kontrowersji, zapewniając, że to strona polska zgłosiła się z pomysłem wysadzenia mostu, a za późniejszą dezinformację jego zdaniem miała odpowiadać osoba, która mściła się za to, że nie dostała pracy przy filmie. 18 sierpnia 2020 r. most Pilchowicki został wpisany do rejestru zabytków, żeby w przyszłości już nikt nie wpadł na podobny pomysł.

Wraca sprawa mostu w Pilchowicach: Pozew wpłynął do sądu

Jak informuje Onet, osobą, o której mówił McQuarrie miał być Andrew Eksner, polsko-amerykański filmowiec od 25 lat pracujący w Hollywood. Teraz poinformował on o złożeniu pierwszego z trzech pozwów w tej sprawie.

Eksner twierdzi, że sprawę mostu chciał załatwić w pełni legalnie. Ale to doprowadziło do odsunięcia go od pracy nad filmem. Jego zdaniem produkcja wolała zatrudnić „typów spod ciemnej gwiazdy" ze znajomościami w polskim rządzie, którzy „nie boją się łamać prawa.

Eksner zamierza udowodnić swoje racje w warszawskim sądzie. Jego pozew przeciwko Tomowi Cruise’owi, reżyserowi Christopherowi McQuarriemu, szefowi Paramount Pictures Jimowi Gianopulosowi i producentowi Jake’owi Myersowi wpłynął 10 maja.

Eskner w swoim wpisie oskarża wyżej ich o to, że „ignorują/łamią prawo, gdziekolwiek się tylko pojawią, nie boją się korupcji i grożeniu przeciwnikom”. „To się nie uda ze mną” – podkreśla. W złożonym pozwie filmowiec domaga się zapłaty za wykonaną przez siebie prace wraz z odsetkami.

twitterCzytaj też:

Złote Globy. Tom Cruise i inni artyści oddają nagrody, NBC rezygnuje z transmisji