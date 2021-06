FAME MMA. Jaś Kapela w ringu z Jabłonowskim vel Olszańskim? „Chętnie wytłumaczę żołnierzykowi”

Jaś Kapela to poeta i felietonista „Krytyki Politycznej” o skrajnie lewicowych poglądach. Najbardziej znany jest jednak z procesu o przerobienie słów Mazurka Dąbrowskiego i odśpiewanie zmienionej wersji. W tej sprawie uniewinnił go dopiero Sąd Najwyższy. Jest też autorem książki „Warszawa wciąga. Tu byłem. Tu ćpałem. Tu piłem. Przewodnik po warszawskich klubach”, krytykowanej za promocję substancji odurzających. W ostatnim czasie było o nim wyjątkowo głośno ze względu na jego występ w programie „”Hejt Park„ Krzysztofa Stanowskiego, w którym – delikatnie rzecz biorąc – nie popisał się merytorycznym przygotowaniem czy ciętymi ripostami.

Aleksander Jabłonowski, w rzeczywistości Wojciech Olszański, to z kolei aktor, który w ostatnich latach zdobył sporą popularność jako swego rodzaju patostreamer. Łatwo skojarzyć go z tym, że zawsze występuje w mundurze. Promuje w sieci różnego rodzaju teorie spiskowe i często pozwala widom podziwiać wybuchy swojego szału i wulgaryzmy kierowane pod adresem adwersarzy. „Jeśli będziesz żądał, żebym ja się k***a zaszczepił (...), to cię k***a znajdę i łeb odpie***le bagnetem moim francuskim. Ty sk***ielu ty!” – krzyczał pewnego razu, dając wyraz swojej niechęci do programu szczepień.

FAME MMA zorganizuje walkę Kapeli z Jabłonowskim?

We wtorek 1 czerwca Jaś Kapela zasugerował, że mógłby stanąć w szranki z Olszańskim. Wywołało to oczywiście spore poruszenie w internecie i entuzjastyczną reakcję antyfanów publicysty. „Zgłosiłem kiedyś typa do prokuratury za szkalowanie pamięci i pochwalanie zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza, ale sprawa została umorzona, więc chętnie wytłumaczę żołnierzykowi na ringu, żeby naszego pierwszego prezydenta szanował XD” – pisał Kapela. „Halo FAME MMA, pomożecie?” – dodawał.

Kapela: Uprawiam jogę, ćwiczyłem krav magę

Internautom przekonanym o zdecydowanej przewadze Jabłonowskiego, Kapela odpisywał, wyliczając swoje atuty. „Lol, uprawiam jogę i inne ćwiczenia, dużo jeżdżę na rowerze i ćwiczyłem krav magę, więc o mnie się nie martw” – napisał w jednym z komentarzy. W innym nazwał swojego oponenta „starcem”. W jednym z komentarzy mocno jednak zachwiał pewnością internautów zainteresowanych walką, pisząc: „gościu, to jest żart”. Niewykluczone oczywiście, że odpowiednia stawka przekona go do podjęcia wyzwania. Widzowie „Hejt Parku” z jego udziałem z pewnością nie utracili jeszcze nadziei.

