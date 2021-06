Wieniawa na wakacjach, padło na luksusowy hotel. Około 3,5 tys. zł za noc

Pandemia koronawirusa trochę zwolniła, nie tylko w Polsce, ale i reszcie Europy. To stworzyło okazję do tego, by wrócić do podróżowania. Na wakacje zdecydowała się także aktorka Julia Wieniawa, która ruszyła do Grecji w towarzystwie partnera Nikodema Rozbickiego. 23-letnia aktorka znana z serialu „Rodzinka.pl”, a ostatnio z dwóch filmów „W lesie dziś nie zaśnie nikt” i „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją” na bieżąco pokazuje fanom, jak spędza wolny czas.

Wakacje Julii Wieniawy. Aktorka jest na Mykonos

Wieniawa na Instagramie zamieszcza filmy z wakacji, ale też i zdjęcia, a jej Instastories są pełne aktualnych relacji. „Dzisiaj spacerujemy ciasnymi, greckimi uliczkami w poszukiwaniu obiadu w niepozornej, lokalnej knajpie” – brzmi opis serii zdjęć z greckiego miasteczka. Aktorka ujawniła przy tym, że podczas wizyty w Grecji wybrała hotel Cavo Tagoo na wyspie Mykonos.

Jak zauważył portal Plotek.pl, hotel jest luksusowy, a za noc trzeba tam zapłacić około 3,5 tys. zł. „Julka ma do dyspozycji spa, jacuzzi i prywatny basem z widokiem na morze Egejskie. Wnętrze apartamentu urządzone jest w mykeńskim stylu” – czytamy.

Wieniawa w Grecji świętowała też urodziny swojego partnera Nikodema Rozbickiego – w jej relacji znalazło się nawet krótkie nagranie z zabawy, którą wyprawiono w hotelu z tej okazji.