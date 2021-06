Brat Małgorzaty Rozenek będzie gwiazdą TVP? Michał Kostrzewski ma zostać nowym jurorem „You Can Dance”

Tej jesieni na wraca program „You Can Dance”. Tym razem jednak show zobaczymy na antenie Telewizji Polskiej, w związku z czym zmienią się nie tylko prowadzący, ale i jurorzy.

Brat Małgorzaty Rozenek będzie jurorem „You Can Dance”?

Jedyną osobą, którą ponownie zobaczymy w tanecznym show będzie Agustin Egurrola, który w zeszłym roku odszedł ze stacji TVN i zasilił szeregi Telewizji Polskiej. Kubańczyk zasiada w jury „Dance, Dance, Dance” i będzie również głównym jurorem „You Can Dance”. Pojawiły się doniesienia, że obok Egurroli może pojawić się Ida Nowakowska, a Katarzynie Cichopek Telewizja Polska powierzy prowadzenie programu. Zdaniem mediów rolę jurora włodarze TVP zaproponowali także Michałowi Kostrzewskiemu, a ten się zgodził.

Kim jest Michał Kostrzewski?

Brat Małgorzaty Rozenek, podobnie jak ona, ukończył szkołę baletową. Tuż po maturze Michał „Misza” Kostrzewski wyjechał do Francji. Tam rozpoczął swoją taneczną karierę. Najpierw występował w Less Ballets de Monte Carlo, następnie został solistą w operze w Lyonie. Obecnie jest wykładowcą. Uczy tańca klasycznego i nowoczesnego. – Jego osiągnięcia przyćmiewają moje. On w swoim zawodzie osiągnął absolutnie wszystko – chwaliła brata Małgorzata Rozenek.

Czytaj też:

Cezary Pazura dostaje groźby. Wszystko przez promowanie szczepień na COVID-19