Stanowski nie pojawi się w programie TVN24. Zaproszenie zostało wycofane

Za pośrednictwem Twittera Krzysztof Stanowski poinformował, że został zaproszony przez Marcina Mellera do programu „Drugie śniadanie mistrzów” emitowanego przez stację TVN24. Jak się jednak okazuje, dziennikarz nie pojawi się na antenie. W kolejnym wpisie w mediach społecznościowych przekazał, że zadzwonił do niego gospodarz programu z informacją, że na jego udział nie zgodzili się przełożeni ze względu na to, że „jest twarzą bukmacherki”. Od kwietnia 2021 roku Krzysztof Stanowski jest ambasadorem marketingowym jednej z firm bukmacherskich.

Meller o wycofaniu zaproszenia dla Stanowskiego

Marcin Meller w rozmowie z Pressserwisem powiedział, że jest to pierwszy taki przypadek w historii programu, że kierownictwo stacji nie wyraziło zgody na pojawienie się na antenie zaproszonego przez niego gościa. - Mam wariackie papiery na zapraszanie kogo chcę, nikt nie ingeruje, najwyżej po programie dostawałem kąśliwe komentarze - stwierdził dodając, że Stanowskiego ceni i szanuje i pogadają przy innej okazji.

Biuro prasowe TVN Grupa Discovery nie odniosło się w żaden sposób do sprawy.

