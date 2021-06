Krzysztof Zakrzewski nie żyje. Aktor wcielał się m.in. w trzy postaci w „Klanie”

„Z żalem i niedowierzaniem żegnamy Krzysztofa Zakrzewskiego – aktora, absolwenta Wydziału Aktorskiego łódzkiej Filmówki. Odszedł po długiej, heroicznej walce. Jeszcze niedawno wydawało się, że zwycięskiej” – czytamy w komunikacie. Jak poinformował ZASP, jeszcze niedawno Zakrzewski wybrany został do zarządu nowo powstałej Sekcji Dubbingu ZASP. „Świetnie wyglądał, wydawało się, że wraca do nas z nową energią, by włączyć się w społeczne działania, a zawodowo wcielić się w kolejne postaci w filmie i dubbingu właśnie” – czytamy we wspomnieniu o zmarłym aktorze.

Kariera Krzysztofa Zakrzewskiego

Krzysztof Zakrzewski debiutował na szklanym ekranie w serialu „Polskie drogi” . Występował w epizodach w produkcjach takich jak „Dom” czy „Ekstradycja” . W serialu „Klan” wcielał się w trzy role epizodyczne: prokuratora, sędziego i przedstawiciela producenta papierosów i klienta agencji reklamowej.

Krzysztof Zakrzewski realizował się także jako aktor dubbingowy. Występował m.in. w „Harrym Potterze i więźniu Azkabanu” jako Rubeus Hagrid, a także w grze komputerowej „Wiedźmin”, gdzie wcielał się w różne postaci.