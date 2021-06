Rozenek-Majdan pływała w basenie z owocami. Internauci nie szczędzą słów krytyki

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie dzieli się z internautami zdjęciami ze swojego codziennego życia. Ostatnio jej profile w mediach społecznościowych zdominowały relacje z podróży do Meksyku. Gwiazda TVN udała się na wakacje z mężem Radosławem Majdanem i dziećmi. Jedno ze zdjęć z wyprawy wywołało falę krytycznych komentarzy. Na fotografii opublikowanej na Instagramie widać jak „perfekcyjna pani domu” pływa w basenie wypełnionym owocami. „Czerp z życia pełnymi garściami, żyj kolorowo, zdrowo jedz, czasem da się, to nawet połączyć” – napisała.

O co chodzi ze zdjęciem w basenie? Rozenek-Majdan tłumaczy

Internauci zarzucili Małgorzacie Rozenek-Majdan, że przyczyniła się do marnowania jedzenia tylko po to, by zrobić sobie zdjęcia. „Świadome marnowanie jedzenia, chyba, że zjesz to, co w tym chlorze pływa”; „zdjęcie ładne, pytanie tylko, czy te owoce, które pływają w basenie, zje pani, pan Radek czy może dostaną je inni goście? A może pani je wyrzuci?”; „jakiś niesmak pozostaje, że te owoce pójdą do kosza, a wyglądają pysznie” – pisano w komentarzach.

W odpowiedzi Małgorzata Rozenek-Majdan wyjaśniła, że zdjęcie to fragment większej akcji, która była zorganizowana w meksykańskim Tulum. Projekt polegał na promowaniu i doświadczaniu procesu odczuwania energii płynącej z owoców.

instagram

Marnowanie żywności a przepisy UE

Marnowanie żywności jest coraz większym problemem w krajach rozwiniętych. Każdego roku w Unii Europejskiej na śmietnik trafia ponad 80 mln ton jedzenia. Z danych Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wynika, że Polacy wyrzucają rocznie niemal 5 mln ton jedzenia.

W związku z tym UE postanowiła wprowadzić dodatkowe regulacje, które mają pomóc w walce z marnowaniem żywności. Od marca 2021 przedsiębiorcy mogą przekazywać na cele społeczne żywność po upływie daty minimalnej trwałości. Przy okazji UE chce także wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących informacji na etykietach produktów spożywczych.

Czytaj też:

Małgorzata Rozenek, Lara Gessler, Martyna Wojciechowska. Tak gwiazdy świętują Dzień Ojca