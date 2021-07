Joanna Opozda i Antoni Królikowski biorą ślub? Pudelek: Mamy zaproszenie

Jeszcze pod koniec roku 2020 Joanna Opozda wydawała oświadczenie, że nie jest już w związku z aktorem Antonim Królikowskim. Minęło ponad pół roku od tego pisma, a serwis Pudelek donosi, że para nie tylko jest razem, ale i planuje się pobrać.

„Według naszych ustaleń, na początku sierpnia Opozda i Królikowski... wezmą ślub. W sobotę w jednym z warszawskich klubów odbyły się urodziny Joanny, które – według naszych informatorów – były połączone z jej wieczorem panieńskim” – czytamy.

Pudelek: Opozda i Królikowski biorą ślub

Na tym nie koniec rewelacji na ten temat. Pudelek dotarł do zaproszenia na ślub aktorki znanej z „Pierwszej miłości” i Królikowskiego. Zaproszenie na to wydarzenie jest sformułowane tak, jakby było zaproszeniem do teatru.

„Teatr umyślnie straconej wolności ma zaszczyt zaprosić... na przedstawienie pod tytułem”A potem żyli długo i szczęśliwie„. Adaptacja sztuki przez życie napisanej w trzech aktach. Panna młoda: Joanna Opozda, Pan młody: Antoni Królikowski. W pozostałych rolach udział biorą: ksiądz, świadkowie, rodzice, goście i gapie” – brzmi treść zaproszenia, którego fotografię upublicznił Pudelek.

Serwis zna też datę, godzinę i miejsce ślubu (umieszczono je na zaproszeniu), ale ich nie ujawnił. Opozda nie chciała potwierdzić portalowi tych informacji.