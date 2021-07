Lara Gessler skarży się na ceny nad Bałtykiem. „Nieprawdopodobne, ile kosztują hotele”

Ceny nad Bałtykiem od lat budzą kontrowersje. Nie brakuje porównań z których wynika, że taniej można wypocząć w krajach takich jak Grecja, Bułgaria czy Chorwacja, a portale straszą „paragonami grozy” z nadmorskich smażalni (z czym chce walczyć samorząd Mielna). Ceny wyższe niż rok temu i niepewna pogoda nie odstraszają jednak rzeszy Polaków, która latem ciągnie nad Bałtyk.

Lara Gessler rozczarowana Bałtykiem

Na wypoczynek nad polskim morzem zdecydowała się także Lara Gessler. Po czasie nie kryła jednak rozczarowania tym, co tam zastała. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z obserwatorami na Instagramie. Jak się okazało – Gessler postanowiła przerwać urlop, a na Instastory opowiedziała, co ją do tego skłoniło.

– Kochani, wróciliśmy właśnie do domu. Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy przedłużać wyjazdu, bo pogoda jest beznadziejna, a ceny nad morzem kosmiczne! Po prostu to jest coś nieprawdopodobnego, ile kosztują hotele w tej chwili. Doszliśmy do wniosku, że dołożymy sobie do naszego następnego wyjazdu więcej kasy – mówiła Gessler, cytowana przez portal Plotek.pl.

