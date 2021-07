Sobel wyzwał fana, który wtargnął na scenę. Raper pod ostrzałem mediów społecznościowych

Sobel to w ostatnich miesiącach jedna z najgorętszych ksywek na polskiej scenie hip-hopowej. Jego utwory mają miliony odtworzeń w serwisach streamingowych, a na koncerty przychodzą tłumy. Jego nagła kariera może jednak gwałtownie wyhamować na skutek incydentu na scenie. Podczas jednego z koncertów do artysty niespodziewanie zbliżył się fan, obejmując go ramieniem i próbując bawić się razem z nim. Kiedy tylko Sobel zorientował się, że nie jest to żaden z jego współpracowników, odtrącił rękę mężczyzny i zaczął mu ubliżać.

– Kim ty k***a jesteś ziomek. Wyp***aj mi stąd. Zawijaj stąd. Wyp***aj mi stąd. Zawijaj stąd, już. Zawijaj mi stąd pedale j***y – mówił Sobel. – Nie wchodź na moją scenę k***a. Nie wchodzimy k***a... To nie przerywamy show kochani! J***ć cwela! – krzyczał do swoich fanów, którzy zaczęli skandować te słowa. – Pull up jeszcze raz. Nie wk***ać mnie tak, nie robić mi czegoś takiego. Lecimy jeszcze raz – kontynuował. Pod spodem zamieszczamy nagranie tej sytuacji z zastrzeżeniem, że znajdują się tam wspomniane wyżej wulgarne treści.

Cała sytuacja mocno nie spodobała się osobom komentującym na Twitterze – także tym, które przedstawiały się jako fani rapera. Niemal wszyscy przyznali, że intruz nie powinien znaleźć się na scenie, ale też że było wiele innych sposobów, by dać mu to do zrozumienia. W ocenie użytkowników Twittera Sobel okazał skrajny brak szacunku dla swojego fana i niepotrzebnie nastawiał tłum przeciwko niemu.

