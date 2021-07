Ta jedna fotografia przecięła spekulacje. Fani zachwyceni, to powrót „Bennifer”

Piosenkarka Jennifer Lopez i aktor oraz reżyser Ben Affleck zostali parą blisko dwie dekady temu, bo w 2002 roku. Ich związek trwał do 2004 roku, a fani okrzyknęli go „Bennifer”. W trakcie trwania związku para się nawet zaręczyła, ale ostatecznie Affleck i Lopez rozeszli się.

Przez lata powracały spekulacje i doniesienia, że latynoska gwiazda i hollywoodzki aktor są razem. Kolejna odsłona tych doniesień przypadła na rok 2021. Para zrobiła sobie wspólne zdjęcie na przyjęciu znajomej, co tylko podsyciło plotki, a paparazzi przyłapywali ich razem np. w trakcie drogi na lotnisko.

Affleck i Lopez znowu razem. „Bennifer” powraca

To, co było jedynie domysłem, potwierdzili ostatecznie sami zainteresowani. Jennifer Lopez opublikowała kilka zdjęć na Instagramie z okazji swoich 52. urodzin. pisała „Jak to leci”.... Jedna z fotografii całkowicie przecina jednak spekulacje: Lopez całuje się na jachcie z Benem Affleckiem.

Jeden z aktorów, którzy komentowali wpis Lopez potwierdzający związek z Affleckiem, Chris Appleton, tak krótko podsumował nowinę: „Cho****. Potwierdzenie sprawiło, że opadła mi szczęka”. Post Lopez z tymi zdjęciami zbliża się powoli do pięciu milionów „serduszek” na Instagramie, a fani co rusz zostawiają życzenia – nie tylko urodzinowe, ale i powodzenia dla „Bennifer”.

instagram